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Помстився через звільнення — у Києві чоловік підпалив автомобіль начальника

14:11, 27 березня 2025
Тепер палію загрожує до десяти років позбавлення волі.
Помстився через звільнення — у Києві чоловік підпалив автомобіль начальника
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У Києві правоохоронці затримали чоловіка , який через помсту підпалив автомобіль колишнього керівника. Таким чином зловмисник вирішив помститися за звільнення з роботи. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Інцидент стався на паркувальному майданчику у Дніпровському районі. 

Правоохоронці встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетний 54-річний місцевий мешканець, якого згодом затримали.

«Як з’ясувалося затриманого нещодавно звільнили з роботи і він вирішив помститеся своєму колишньому керівнику. Тож він увечері приїхав на колишнє місце роботи, камінням розбив скло автівки та підпалив салон, після чого втік з місця скоєння злочину», - заявили у поліції.

Наразі слідчі повідомили чоловіку про підозру. Підозрюваний перебуває під вартою, за скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.  

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Національна поліція Київ

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