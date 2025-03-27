Помстився через звільнення — у Києві чоловік підпалив автомобіль начальника

Тепер палію загрожує до десяти років позбавлення волі.

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У Києві правоохоронці затримали чоловіка , який через помсту підпалив автомобіль колишнього керівника. Таким чином зловмисник вирішив помститися за звільнення з роботи. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Інцидент стався на паркувальному майданчику у Дніпровському районі.

Правоохоронці встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетний 54-річний місцевий мешканець, якого згодом затримали.

«Як з’ясувалося затриманого нещодавно звільнили з роботи і він вирішив помститеся своєму колишньому керівнику. Тож він увечері приїхав на колишнє місце роботи, камінням розбив скло автівки та підпалив салон, після чого втік з місця скоєння злочину», - заявили у поліції.

Наразі слідчі повідомили чоловіку про підозру. Підозрюваний перебуває під вартою, за скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

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