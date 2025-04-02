Стало відомо, чи скоротять у Києві комендантську годину на Великдень

На Великдень у столиці посилять заходи безпеки.

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У Києві на Великдень 20 квітня та у поминальні дні не будуть скорочувати комендантську годину. Обмеження діятимуть у звичному режимі з опівночі до 5 ранку.

Разом із тим у столиці посилять заходи безпеки, повідомляє КМВА.

У столиці планують запровадити додаткове патрулювання та збільшити кількість особового складу працівників Національної поліції в місцях скупчення людей.

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