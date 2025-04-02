Стало відомо, чи скоротять у Києві комендантську годину на Великдень

У Києві на Великдень 20 квітня та у поминальні дні не будуть скорочувати комендантську годину. Обмеження діятимуть у звичному режимі з опівночі до 5 ранку.
Разом із тим у столиці посилять заходи безпеки, повідомляє КМВА.
У столиці планують запровадити додаткове патрулювання та збільшити кількість особового складу працівників Національної поліції в місцях скупчення людей.
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