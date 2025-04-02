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Стало відомо, чи скоротять у Києві комендантську годину на Великдень

09:47, 2 квітня 2025
На Великдень у столиці посилять заходи безпеки.
Стало відомо, чи скоротять у Києві комендантську годину на Великдень
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У Києві на Великдень 20 квітня та у поминальні дні не будуть скорочувати комендантську годину. Обмеження діятимуть у звичному режимі з опівночі до 5 ранку. 

Разом із тим у столиці посилять заходи безпеки, повідомляє КМВА. 

У столиці планують запровадити додаткове патрулювання та збільшити кількість особового складу працівників Національної поліції в місцях скупчення людей.

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Київ комендантська година

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