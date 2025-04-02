Звільнені від судового збору не сплачують його і при поданні заяви про визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню, — КЦС ВС

Сплата судового збору має бути або на всіх етапах процесу, або взагалі відсутньою, якщо законодавство передбачає звільнення від сплати.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Якщо особа, яка зверталася до суду з позовом і є такою, що згідно із законом звільнена від сплати судового збору в усіх судових інстанціях, то вона звільняється від його сплати також при поданні апеляційної скарги на ухвалу суду щодо виконавчого листа, оскільки така процедура здійснюється в межах єдиного провадження, де питання сплати судового збору вже було вирішене.

Такий висновок зробила колегія суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.

У справі, що переглядалася, приватне підприємство звернулося до суду із заявою про визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню.

Суд першої інстанції заяву задовольнив.

Апеляційний суд визнав неподаною апеляційну скаргу заінтересованої особи та повернув її заявнику, оскільки у визначені судом строки заявник не сплатив судового збору і не надав доказів звільнення від його сплати.

КЦС ВС скасував ухвалу апеляційного суду і направив справу до суду апеляційної інстанції для вирішення питання про відкриття апеляційного провадження, зазначивши, що суди повинні вирішувати питання судових витрат, забезпечуючи баланс між інтересами держави у стягненні судового збору та правом громадян звертатися до суду. Закон України «Про судовий збір» регулює сплату збору, визначаючи об'єкти та процесуальні документи, за подання яких збір сплачується. Сплата судового збору має бути або на всіх етапах процесу, або взагалі відсутньою, якщо законодавство передбачає звільнення від сплати.

У цій справі позивач звернувся до суду з позовом про відшкодування моральної шкоди через травму на роботі, тобто спір виник щодо відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я. Відповідно до Закону України «Про судовий збір» позивачі в таких справах звільняються від сплати судового збору на всіх стадіях процесу.

Оскільки процедура розгляду заяви про визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню, здійснюється в межах єдиного провадження, в якому питання сплати судового збору вже було вирішене при зверненні до суду з позовом, позивач є таким, що звільнений від сплати судового збору за подання апеляційної скарги на ухвалу суду першої інстанції, постановлену в порядку розд. VI ЦПК України.

Верховний Суд наголосив, що повернення апеляційної скарги із зазначених підстав не відповідає принципу розумної пропорційності між застосованими засобами та законністю цілі й порушує сутність права на доступ до суду, що з огляду на ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод є недопустимим.

Ознайомитись з постановою ВС від 12 березня 2025 року у справі № 185/7288/21 (провадження № 61-458св24) можна за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.