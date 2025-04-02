Представник Путіна Кирило Дмитрієв відвідає Вашингтон для переговорів з адміністрацією Трампа — що відомо

Як стало відомо, США зняли санкції з Кирила Дмитрієва, щоб він зміг приїхати на переговори.

Фото: Reuters/Maxim Shemetov

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Спецпредставник Путіна, глава Фонду національного добробуту РФ Кирило Дмитрієв цього тижня відвідає Вашингтон для переговорів зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом. Про це пише Reuters.

Це буде перший випадок, коли російський посадовець високого рівня прибуде до Вашингтона для проведення переговорів після початку повномасштабної війни в Україні.



Як повідомляється, Дмітрієв і Віткофф проведуть переговори про зміцнення відносин між двома країнами, які "прагнуть завершити війну в Україні".

За даними ЗМІ, уряд США тимчасово зняв санкції з Дмитрієва, щоб дозволити Державному департаменту видати йому візу для в'їзду в країну.

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