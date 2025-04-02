У США помер актор фільму «Бетмен назавжди» Вел Кілмер

Американський актор Вел Кілмер помер у Лос-Анджелесі у віці 65 років.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Лос-Анджелесі у віці 65 років помер відомий голлівудський актор Вел Кілмер. Про це повідомляє New York Times.

Причиною смерті стала пневмонія, викликана раком горла, який у нього діагностували у 2014 році.

Свою акторську кар’єру Кілмер розпочав у 1981 році в театрі, а за майже 40 років у Голлівуді знявся у понад 80 кінострічках, виконавши у тому числі роль Джима Моррисона у фільмі "Дорз" Олівера Стовна і Бетмена в кінострічці Джоеля Шумахера "Бетмен назавжди".

Актор також здобув популярність завдяки ролям у фільмах "Сутичка", "Кращий стрілець", "Цілком таємно!" та інших.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.