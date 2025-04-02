При зверненні з позовом про витребування частки в статутному капіталі ТОВ судовий збір сплачується за ставкою, передбаченою законом для вимог майнового характеру — КГС ВС

Позивач оскаржував незаконне відчуження належної йому 50% частки у статутному капіталі ТОВ, що зрештою опинилася у власності відповідача як останнього набувача.

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Позовна вимога про витребування частки у статутному капіталі товариства з чужого незаконного володіння є вимогою майнового характеру, а тому ціна позову у справі з такою вимогою визначається вартістю спірного майна. Такого висновку дійшов Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду у справі про витребування з чужого незаконного володіння частки в статутному капіталі ТОВ.

Позивач (АТ) є учасником ТОВ і власником частки в розмірі 50 % у його статутному капіталі. Однак ця частка позивача була протиправно відчужена за договором купівлі-продажу на користь фізичної особи, а пізніше – на користь відповідача, який є останнім набувачем цієї частки.

Суд першої інстанції, з рішенням якого погодився апеляційний суд, витребував з чужого незаконного володіння останнього набувача на користь ТОВ-1 майно – частку в розмірі 50 % в статутному капіталі ТОВ-2; у задоволенні решти позовних вимог відмовив, стягнув з останнього набувача частки на користь ТОВ-1 2 102,00 грн судового збору.

КГС ВС рішення попередніх інстанцій змінив у частині судового збору.

Зокрема, ВС зазначив, що у цій справі суди попередніх інстанцій врахували правові висновки ВС щодо належних способів захисту порушених прав та інтересів особи, яка вважає себе власником частки у статутному капіталі товариства, яка незаконно вибула з її володіння, та дійшли правильного висновку про те, що позовна вимога про витребування частки у статутному капіталі товариства з чужого незаконного володіння, пред’явлена до володільця спірної частки (особи, щодо якої в ЄДР містяться відомості як про власника спірної частки), є належним та ефективним способом захисту порушених прав та інтересів позивача.

Водночас ВС звернув увагу на те, що суди попередніх інстанцій здійснили розгляд справи за позовною вимогою про витребування частки в статутному капіталі товариства з чужого незаконного володіння як вимогою немайнового характеру, тобто дійшли помилкового висновку про немайновий характер цієї позовної вимоги у зазначеній справі.

Відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 162 ГПК України, в якій визначені вимоги щодо оформлення позовної заяви, позовна заява повинна містити, зокрема, зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці. Отже, будь-який майновий спір має ціну.

Крім того, ВС у постанові від 28 вересня 2022 року у справі № 910/4277/21 дійшов висновку про те, що позовна вимога про визначення розміру статутного капіталу та стягнення (витребування з володіння) частки (частини частки) у статутному капіталі має вартісне грошове вираження щодо розміру статутного капіталу та щодо частки позивача. Така вимога є вимогою майнового характеру.

Тож заявлена у цій справі позовна вимога про витребування частки у статутному капіталі товариства з чужого незаконного володіння є вимогою майнового характеру, з огляду на що ціна позову у справі з такою вимогою визначається вартістю спірного майна, у цій справі – вартістю частки в розмірі 50 % у статутному капіталі ТОВ.

Ознайомитись з постановою КГС ВС від 6 лютого 2025 року у справі № 911/804/20 можна за посиланням.

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