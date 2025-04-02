При обращении с иском об истребовании доли в уставном капитале ООО судебный сбор уплачивается по ставке, предусмотренной законом для требований имущественного характера — КХС ВС

Истец оспаривал незаконное отчуждение причитающейся ему 50% доли в уставном капитале ООО, которая в конечном итоге оказалась в собственности ответчика как последнего приобретателя.

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Исковое требование об истребовании доли в уставном капитале общества по чужому незаконному владению является требованием имущественного характера, поэтому цена иска по делу с таким требованием определяется стоимостью спорного имущества. К такому выводу пришел Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда по делу о истребовании чужого незаконного владения доли в уставном капитале ООО.

Истец (АО) является участником ООО и владельцем доли на сумму 50% в его уставном капитале. Однако эта доля истца была противоправно отчуждена по договору купли-продажи в пользу физического лица, а позже – в пользу ответчика, который является последним приобретателем этой доли.

Суд первой инстанции, с решением которого согласился апелляционный суд, истребовал из чужого незаконного владения последнего приобретателя в пользу ООО-1 имущество – долю в размере 50% в уставном капитале ООО-2; в удовлетворении других исковых требований отказал, взыскал с последнего приобретателя доли в пользу ООО-1 2 102,00 грн судебного сбора.

КХС ВС решение предыдущих инстанций изменил в части судебного сбора.

В частности, ВС отметил, что по этому делу суды предыдущих инстанций учли правовые выводы ВС относительно надлежащих способов защиты нарушенных прав и интересов лица, считающего себя собственником доли в уставном капитале общества, незаконно выбывшего из его владения, и пришли к правильному выводу о том, что исковое требование об истребовании доли в уставном капитале общества по чужому незаконному владению, предъявленное к владельцу спорной доли (лица, в отношении которой в ЕГР содержатся сведения как о владельце спорной доли), является надлежащим и эффективным способом защиты нарушенных прав и интересов истца.

В то же время ВС обратил внимание на то, что суды предыдущих инстанций осуществили рассмотрение дела по исковому требованию об истребовании доли в уставном капитале общества по чужому незаконному владению как требованию неимущественного характера, то есть пришли к ошибочному выводу о неимущественном характере этого искового требования в указанном деле.

Согласно п. 3 ч. 3 ст. 162 ХПК Украины, в которой определены требования по оформлению искового заявления, исковое заявление должно содержать, в частности, указание цены иска, если иск подлежит денежной оценке. Следовательно, любой имущественный спор имеет цену.

Кроме того, ВС в постановлении от 28 сентября 2022 года по делу № 910/4277/21 пришел к выводу о том, что исковое требование об определении размера уставного капитала и взыскании (истребовании с владения) доли (части доли) в уставном капитале имеет стоимостное денежное выражение относительно размера уставного капитала. Такое требование есть требование имущественного характера.

Поэтому заявленное по этому делу исковое требование об истребовании доли в уставном капитале общества по чужому незаконному владению является требованием имущественного характера, учитывая, что цена иска по делу с таким требованием определяется стоимостью спорного имущества, по этому делу – стоимостью доли в размере 50% в уставном капитале ООО.

Ознакомиться с постановлением КХС ВС от 6 февраля 2025 года по делу № 911/804/20 можно по ссылке.

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