У Трампа считают, что перемирие в Украине вряд ли будет достигнуто в ближайшие месяцы, — Reuters

Сообщается, что чиновники в администрации Дональда Трампа сомневаются, что США достигнут в ближайшие месяцы мирного соглашения между Украиной и РФ.

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В Соединенных Штатах признают, что достижение мирной договоренности между Украиной и Россией в ближайшее время, вероятно, не удастся, поскольку растет недовольство действиями Москвы. Об этом пишет Reuters.

Американские чиновники считают, что пока нет реальных перспектив для достижения перемирия уже в апреле, и ни один из возможных вариантов прекращения огня не выглядит реалистичным. Это, в свою очередь, свидетельствует о риске затяжной войны и необходимости дальнейшей поддержки Украины со стороны западных партнеров.

На этом фоне в США разрабатывают новые планы давления как на Киев, так и на Москву, пишет издание.

Отмечается, что последние недели высшие должностные лица США жаловались на то, как Украина ведет переговоры и сопротивляется подписанию соглашения о полезных ископаемых. Однако в последние дни фокус недовольства сместился на Россию, и в США, по словам анонимных чиновников, все больше разочаровываются в Москве.

Высокопоставленные чиновники отметили, что после серии встреч и телефонных разговоров на прошлой неделе официальные лица Белого дома и Госдепартамента признали, что Путин "активно сопротивляется" попыткам США заключить крепкое мирное соглашение. Они обсудили, какие санкции и давление могли бы подтолкнуть Россию к миру.

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