У Трампа вважають, що перемир'я в Україні навряд чи буде досягнуто у найближчі місяці, — Reuters

Повідомляється, що чиновники в адміністрації Дональда Трампа сумніваються, що США досягнуть у найближчі місяці мирної угоди між Україною та РФ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Сполучених Штатах визнають, що досягнення мирної домовленості між Україною та Росією найближчим часом, ймовірно, не вдасться, оскільки зростає невдоволення діями Москви. Про це пише Reuters.

Американські посадовці вважають, що наразі немає реальних перспектив для досягнення перемир’я вже у квітні, і жоден із можливих варіантів припинення вогню не виглядає реалістичним. Це, у свою чергу, свідчить про ризик затяжної війни та необхідність подальшої підтримки України з боку західних партнерів.

На тлі цього у США розробляють нові плани тиску як на Київ, так і на Москву, пише видання.

Зазначається, що останні тижні вищі посадові особи США скаржилися на те, як Україна веде переговори та чинить опір підписанню угоди про корисні копалини. Однак останніми днями фокус невдоволення змістився на Росію, і в США, за словами анонімних чиновників, дедалі більше розчаровуються у Москві.

Високопосадовці зазначили, що після серії зустрічей і телефонних розмов минулого тижня офіційні особи Білого дому та Держдепартаменту визнали, що Путін "активно чинить опір" спробам США укласти міцну мирну угоду. Вони обговорили, які санкції та тиск могли б підштовхнути Росію до миру.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.