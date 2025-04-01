Трамп вважає, що Путін затягує переговори, США готують нові санкції проти «тіньового флоту» РФ

Білий дім розглядає жорсткіші санкції проти «тіньового флоту» РФ.

Фото: BBC

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Президент США Дональд Трамп вважає, що Володимир Путін свідомо затягує переговори щодо припинення вогню. Про це повідомила кореспондентка FOX News у Білому домі Джекі Генріх, посилаючись на джерело, знайоме з перебігом переговорів.

За словами Генріх, адміністрація США розглядає більш агресивний підхід до санкцій проти Росії, зокрема щодо так званого «тіньового флоту» — суден, які нелегально транспортують російську нафту, оминаючи санкційні обмеження.

Наразі рівень дотримання санкцій оцінюється приблизно у «3 з 10», що свідчить про значні прогалини в їх виконанні. Джерела FOX News зазначають, що більша частина російського «тіньового флоту» вже перебуває під санкціями, але через нього все ще відбувається близько 70% нелегальних продажів російської нафти.

Вашингтон вважає, що подальше блокування роботи цього флоту може стати ефективним засобом для посилення економічного тиску на Москву.

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