Зеленський анонсував зустріч з військовими представниками країн-партнерів для обговорення введення їх контингенту

Зеленський заявив про важливість єдиного підходу до контингенту під час майбутньої зустрічі з партнерами.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в цю п'ятницю відбудеться зустріч з військовими представниками країн-партнерів. Під час зустрічі планується обговорити спільний підхід до питання щодо контингенту, зокрема, його можливе введення на територію України.

Зеленський підкреслив, що українська сторона підготувала відповідні пропозиції для обговорення, і що важливим є досягнення єдиного підходу для всіх країн Європи.

«Цієї п'ятниці відбудеться зустріч із військовими представниками країн-партнерів. Це будуть військові представники. Зустріч, щоб обговорити спільний підхід до питання про контингент. Працювати будемо на підготовлених пропозиціях української сторони. Потрібен спільний для всіх в Європі підхід, а отже, і спільні рішення», – зазначив Зеленський.

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