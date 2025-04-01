НБУ скасував ліміт у 150 000 гривень для переказів з карти на карту

НБУ не продовжить обмеження на місячні перекази між фізичними особами.

Фото: MeestPay

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Національний банк України ухвалив рішення не продовжувати регуляторне обмеження у розмірі 150 000 грн на місяць для переказів між фізичними особами, відомих як «карта на карту». Це обмеження діяло для вихідних переказів між рахунками фізичних осіб, відкритими в одному банку, на рахунки інших осіб.

НБУ пояснив своє рішення низкою заходів, що були впроваджені для мінімізації використання платіжної інфраструктури в протиправній діяльності. Зокрема, був ухвалений новий закон, що передбачає посилення штрафів для порушників платіжного законодавства, а також підписаний Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг.

За час дії регуляторних обмежень:

був ухвалений та почав діяти Закон України від 08.10.2024 № 3994-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг» на основі законопроєкту № 11043, яким передбачене збільшення суми штрафів до порушників платіжного законодавства;

був розроблений та підписаний за координації банківських асоціацій Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, до якого приєдналася абсолютна більшість банків, які обслуговують роздрібних клієнтів, та надавачі платіжних послуг, які мають ліцензію на ведення розрахункових рахунків роздрібних клієнтів;

банки та небанківські надавачі платіжних послуг продовжують поліпшувати роботу систем моніторингу платіжних операцій відповідно до вимог і рекомендацій НБУ;

з боку правоохоронних органів ведеться активна робота щодо виявлення та припинення злочинних схем. До прикладу, Бюро економічної безпеки нещодавно викрило мережу, яка нараховувала понад чотири тисячі осіб-дропів;

Національний банк і надалі продовжить моніторинг ситуації на ринку платіжних послуг та за потреби вживатиме додаткових заходів для боротьби зі злочинними схемами.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», деякі банки залишають ліміт 50 тисяч грн для фізосіб, попри скасування обмежень НБУ.

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