З 1 квітня зникає ліміт НБУ на перекази фізосіб у 150 тисяч гривень

Деякі банки залишають ліміт 50 тисяч грн для фізосіб, попри скасування обмежень НБУ.

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З 1 квітня завершується дія тимчасового ліміту Національного банку України (НБУ) на карткові перекази фізичних осіб у розмірі 150 тисяч грн на місяць.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», з 1 жовтня 2024 року вступив в силу тимчасово на пів року ліміт від НБУ у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб з карти на карту (також відомі як P2P, C2С). Відповідні зміни внесені постановою Правління Національного банку України від 27 серпня 2024 року № 102 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18». Вони набрали чинності з 28 серпня 2024 року. Відповідні зміни стосувалися всіх надавачів платіжних послуг.

Обмеження не застосовувалося до:

рахунків волонтерів, які відповідали критеріям НБУ,

осіб із підтвердженим щомісячним доходом, що перевищував 150 тисяч грн,

переказів між власними рахунками клієнта в одному банку,

операцій за реквізитами IBAN.

Попри скасування ліміту, більшість банків знизили власні обмеження. З грудня 2024 року ПриватБанк, Ощадбанк, monobank та Райффайзен Банк встановили ліміт у 50 тисяч грн на місяць, підписавши відповідний меморандум. До них приєдналися ще 25 банків та фінансових компаній: АТ «Укрексімбанк», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «КРИСТАЛБАНК», АТ «КБ «ГЛОБУС», ПАТ «МТБ БАНК», АТ «АБ «РАДАБАНК», АТ «Ідея Банк», АТ «АЛЬТБАНК», АТ «Банк Альянс», АТ «ЄПБ», АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», АТ «Полікомбанк», АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», АТ «Український банк реконструкції та розвитку», АТ «ОКСІ БАНК», АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК», ТОВ «НоваПей» (NovaPay), АТ «ПроКредит Банк», АТ «Комінбанк», АТ «Правекс банк», ТОВ «ФК «ЕВО» (RozetkaPay), АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», АТ «СЕНС БАНК», АТ «СКАЙ-БАНК».

Сукупно ці установи обслуговують понад 90% платіжних карток та переказів в Україні, тож фактичне обмеження у 50 тис. грн залишається чинним для більшості клієнтів.

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