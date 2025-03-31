Бронювання від мобілізації — 31 березня спливає термін підтвердження критичності підприємств

Якщо працівник не встиг забронюватися від мобілізації, він може бути призваний на військову службу, — нагадав депутат Олександр Федієнко.

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Як відомо, у лютому Кабінет Міністрів дозволив підприємствам, які ще не встигли підтвердити критичність та перебронювати працівників, зробити це до 31 березня 2025 року. Сьогодні спливає термін підтвердження критичності підприємств, тож, якщо працівник не встиг забронюватися від мобілізації, він може бути призваний на військову службу. Про це нагадав народний депутат Олександр Федієнко.

"Хочу нагадати, що вже сьогодні завершується термін, до якого установи та підприємства зобовʼязані були підтвердити свою критичність, та у разі потреби забронювати своїх співробітників. Якщо працівник не встиг забронюватися від мобілізації, він може бути призваний на військову службу", — написав у Телеграм Федієнко.

Раніше ми писали, як перебронювати працівників за новими критеріями.

Також «Судово-юридична газета» писала, що Кабмін вніс зміни щодо порядку розгляду заяв про відстрочку від мобілізації, строків дії відстрочки та переліку необхідних документів.

Крім цього, у ТЦК пояснили, які підприємства не зможуть забронювати працівників.

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