Новий уряд Німеччини хоче домогтися призупинення права голосу для Угорщини, — Politico

Уряд Фрідріха Мерца активізує тиск на ЄС щодо призупинення право голосу для країн, які порушують верховенство права, маючи на увазі, зокрема, Угорщину.

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Новий уряд Німеччини має намір домогтися від Євросоюзу жорсткіших заходів проти країн, які порушують верховенство права. Про це повідомляє Politico із посиланням про проект коаліційної угоди про політику ЄС.

Зокрема, новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив про намір уряду активізувати тиск на Європейський Союз, щоб домогтися посилення заходів стосовно країн, які нехтують демократичними принципами. Йдеться передусім про Угорщину під керівництвом Віктора Орбана.

Так, в рамках коаліційної угоди між консерваторами Мерца та Соціал-демократичною партією (СДПН) Шольца, Німеччина тиснутиме на ЄС, аби домогтись призупинення фінансування та права голосу для держав, що порушують такі основоположні принципи, як верховенство права.

«Хоча Угорщина прямо не згадується, саме її звинувачують в обмеженні свободи слова та підриві незалежності судів», — вказує видання.

Politico зазначає, що тиск на ЄС щодо країни, такої як Угорщина, є частиною ширшого пакету питань, включаючи міграційну політику та екологічні ініціативи.

«Чинні захисні інструменти, від судових розглядів про порушення і утримання коштів ЄС до призупинення членських прав, таких як право голосу в Раді ЄС, повинні застосовуватися набагато більш послідовно, ніж раніше», - йдеться у проекті.

Видання додає, що Угорщина неодноразово блокувала санкції проти російських олігархів та військових, використовуючи своє право вето.

Щоб обійти це вето, майбутній німецький уряд хоче просувати розширення практики голосування кваліфікованою більшістю в Раді ЄС, особливо при ухваленні санкцій. Це дозволить ухвалювати рішення без згоди Угорщини.

Крім того, Німеччина прагне зміцнити Веймарський трикутник (Франція, Німеччина, Польща) для більшого впливу на політику ЄС.

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