Новое правительство Германии хочет добиться приостановки права голоса для Венгрии, — Politico

Правительство Фридриха Мерца активизирует давление на ЕС по поводу приостановления права голоса для стран, нарушающих верховенство права, имея в виду, в частности, Венгрию.

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Новое правительство Германии намерено добиться от Евросоюза ужесточения мер в отношении стран, нарушающих верховенство права. Об этом сообщает Politico со ссылкой на проект коалиционного соглашения по вопросам политики ЕС.

В частности, новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении правительства активизировать давление на Европейский Союз с целью добиться усиления мер в отношении государств, пренебрегающих демократическими принципами. Речь идет прежде всего о Венгрии под руководством Виктора Орбана.

Так, в рамках коалиционного соглашения между консерваторами Мерца и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) Шольца, Германия будет настаивать на том, чтобы ЕС приостанавливал финансирование и право голоса для государств, нарушающих такие фундаментальные принципы, как верховенство права.

«Хотя Венгрия прямо не упоминается, именно ее обвиняют в ограничении свободы слова и подрыве независимости судебной системы», — указывает издание.

Politico отмечает, что давление на ЕС в отношении страны вроде Венгрии — это часть более широкой повестки, включающей миграционную политику и экологические инициативы.

«Действующие защитные инструменты — от процедур по нарушению законодательства и удержания средств ЕС до приостановки членских прав, таких как право голоса в Совете ЕС, — должны применяться гораздо более последовательно, чем раньше», — говорится в проекте соглашения.

Издание также добавляет, что Венгрия неоднократно блокировала санкции против российских олигархов и военных, используя свое право вето.

Чтобы обойти это вето, будущий немецкий кабинет намерен продвигать расширение практики голосования квалифицированным большинством в Совете ЕС, особенно при принятии санкций. Это позволит принимать решения без согласия Венгрии.

Кроме того, Германия стремится укрепить Веймарский треугольник (Франция, Германия, Польша) для усиления влияния на политику Евросоюза.

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