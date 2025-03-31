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Темпы восстановления экономики замедлились – Гетманцев призвал пересмотреть госпрограммы

11:10, 31 марта 2025
Минэкономики нужно пересмотреть экономическую поддержку и сосредоточиться на ускорении восстановления ключевых секторов.
Темпы восстановления экономики замедлились – Гетманцев призвал пересмотреть госпрограммы
Фото: Facebook / Данило Гетманцев
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Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что государству необходимо пересмотреть программы поддержки экономики из-за замедления ее восстановления. Об этом он заявил, комментируя обновленные данные Госстата.

Согласно обнародованным показателям, три из четырех основных секторов экономики за 2024 год продемонстрировали рост, однако его темпы снизились по сравнению с 2023 годом:

- Транспорт: перевозки грузов выросли на 7,8%, пассажиров - на 6,8%, грузооборот - на 13,0%, пассажирооборот - на 10,1%. В пассажирском секторе темпы роста замедлились.

- Строительство: объемы работ увеличились на 15,5% (против 25,0% в 2023 году).

- Промышленность: производство выросло лишь на 3,6% (против 6,8% годом ранее).

Гетманцев отметил, что при таких темпах строительная отрасль достигнет довоенного уровня только в 2029 году, а промышленность - в 2035-м. По его мнению, Министерство экономики должно пересмотреть программу «Сделано в Украине» и сосредоточиться на ускорении восстановления ключевых секторов.

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финансы Минэкономики Даниил Гетманцев

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