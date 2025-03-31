СБУ задержала трех вражеских агентов, корректировавших российские удары по Киеву

Служба безопасности Украины сообщила о задержании трех российских агентов, которые корректировали вражеские удары по Киеву. Один из фигурантов — гражданин РФ.
Указывается, что основными целями врага были оборонные заводы и склады с вооружением и боеприпасами Сил обороны.
Согласно материалам дела, агенты действовали разрозненно, но подчинялись одному куратору — сотруднику российской спецслужбы, личность которого уже установлена контрразведкой СБУ.
Установлено, что задержанный российский шпион проживал в Украине в «режиме ожидания», а после начала полномасштабной войны был «активирован» военной разведкой РФ.
«Для корректировки вражеского огня россиянин оборудовал наблюдательный пункт на крыше киевской многоэтажки. Чтобы получить доступ к «обзорной площадке» дома, агент использовал дружеские отношения с представителем одного из местных ОСМД, у которого были ключи от всех технических помещений», — сообщили в СБУ.
Указывается, что двое других фигурантов — действующий и бывший сотрудники оборонных предприятий Украины. Один из них собирал информацию о последствиях ударов вражеских ракет, количестве работников на заводах, ремонтных базах и т.д. Второй — «втемную» выспрашивал у бывших коллег местоположения потенциальных целей.
Контрразведка СБУ задокументировала преступления агентов и задержала их. В ходе обысков у фигурантов изъята компьютерная техника и мобильные телефоны с агентурными «отчетами».
Также изъят квадрокоптер, с помощью которого один из агентов планировал вести воздушную разведку оборонных объектов.
Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины:
Двое злоумышленников находятся под стражей без права внесения залога. В отношении третьего фигуранта в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения.
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