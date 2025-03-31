СБУ задержала трех вражеских агентов, корректировавших российские удары по Киеву

Основными целями врага являлись оборонные заводы и склады с вооружением и боеприпасами Сил обороны.

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Служба безопасности Украины сообщила о задержании трех российских агентов, которые корректировали вражеские удары по Киеву. Один из фигурантов — гражданин РФ.

Указывается, что основными целями врага были оборонные заводы и склады с вооружением и боеприпасами Сил обороны.

Согласно материалам дела, агенты действовали разрозненно, но подчинялись одному куратору — сотруднику российской спецслужбы, личность которого уже установлена контрразведкой СБУ.

Установлено, что задержанный российский шпион проживал в Украине в «режиме ожидания», а после начала полномасштабной войны был «активирован» военной разведкой РФ.

«Для корректировки вражеского огня россиянин оборудовал наблюдательный пункт на крыше киевской многоэтажки. Чтобы получить доступ к «обзорной площадке» дома, агент использовал дружеские отношения с представителем одного из местных ОСМД, у которого были ключи от всех технических помещений», — сообщили в СБУ.

Указывается, что двое других фигурантов — действующий и бывший сотрудники оборонных предприятий Украины. Один из них собирал информацию о последствиях ударов вражеских ракет, количестве работников на заводах, ремонтных базах и т.д. Второй — «втемную» выспрашивал у бывших коллег местоположения потенциальных целей.

Контрразведка СБУ задокументировала преступления агентов и задержала их. В ходе обысков у фигурантов изъята компьютерная техника и мобильные телефоны с агентурными «отчетами».

Также изъят квадрокоптер, с помощью которого один из агентов планировал вести воздушную разведку оборонных объектов.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других созданных согласно законам Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения);

ч.ч. 1, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Двое злоумышленников находятся под стражей без права внесения залога. В отношении третьего фигуранта в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения.

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