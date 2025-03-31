В Дії завершен опрос относительно жюри Евровидения-2025

87 тысяч украинцев определили состав жюри для Евровидения-2025 через Дию.

Фото: suspilne.media

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Опрос по составу национального жюри для Евровидения-2025 завершился в приложении «Дія». В голосовании приняли участие более 87 тысяч украинцев.

Как сообщили в Министерстве цифровой трансформации, результаты опроса останутся конфиденциальными до гранд-финала конкурса, который состоится 17 мая. Это соответствует правилам Европейского вещательного союза и требованиям Общественного вещателя, что должно гарантировать беспристрастность оценивания.

Напомним, среди кандидатов - певец MÉLOVIN, певица Tayanna, фронтмен «ДахаБраха» Марко Галаневич, режиссер Руслан Махов, вокалистка Go_A Екатерина Павленко, хореограф Анатолий Сачивко, продюсер музыкальных телеканалов «М1» и «М2» Натела Чхартишвили-Зацаринная, хореограф Елена Шоптенко и музыкальный продюсер Дмитрий Шуров.

Украину на нынешнем Евровидении в Базеле будет представлять группа Ziferblat. Трансляция финала будет доступна на «Дія.TV».

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