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Трамп о Зеленском: Он хочет в НАТО, но этого не будет

10:40, 31 марта 2025
Дональд Трамп заявил, что Украина никогда не станет членом НАТО.
Трамп о Зеленском: Он хочет в НАТО, но этого не будет
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский стремится к вступлению Украины в НАТО, но это никогда не произойдет. По его словам, Зеленский это осознает.

"Он хочет быть членом НАТО, но он никогда не будет членом НАТО. Он это понимает", - сказал Трамп журналистам.

Отметим, что Трамп также заявил, что Владимир Зеленский намерен отказаться от соглашения об ископаемых, и предостерег его, что такой шаг может привести к "большим проблемам".

Кроме этого, во время общения с журналистами, Трамп заявил о "прогрессе" в заключении соглашения о прекращении огня между Украиной и РФ.

Он выразил мнение, что Путин не откажется от заключения этого соглашения.

"Я не думаю, что Путин откажется от своих слов о намерении заключить соглашение о прекращении огня", – сказал президент США.

Также глава Белого дома заявил, что не хотел бы накладывать на Россию вторичные пошлины. В то же время подчеркнул, что США обязательно их введут против Венесуэлы и всех стран, которые "обманывали" Вашингтон все это время.

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рф НАТО Украина Дональд Трамп война Владимир Зеленский

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