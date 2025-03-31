Трамп про Зеленського: Він хоче в НАТО, але цього не буде

Дональд Трамп заявив, що Україна ніколи не стане членом НАТО.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський прагне вступу України до НАТО, але це ніколи не станеться. За його словами, Зеленський це усвідомлює.

"Він хоче бути членом НАТО, але він ніколи не буде членом НАТО. Він це розуміє", — сказав Трамп журналістам.

Зазначимо, що Трамп також заявив, що Володимир Зеленський має намір відмовитися від угоди про копалини, і застеріг його, що такий крок може призвети до "великих проблем".

Крім цього, під час спілкування з журналістами, Трамп заявив про "прогрес" в укладенні угоди про припинення вогню між Україною й РФ.

Він висловив думку, що Путін не відмовиться від укладення цієї угоди.

"Я не думаю, що Путін відмовиться від своїх слів щодо наміру укласти угоду про припинення вогню", - сказав президент США.

Також глава Білого дому заявив, не хотів би накладати на Росію вторинні мита. Водночас наголосив, що США обов'язково їх введуть проти Венесуели і всіх країн, які "дурили" Вашингтон весь цей час.

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