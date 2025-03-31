Начальник ТЦК не виконав план мобілізації – що вирішив суд

На Вінниччині офіцер ТЦК мав мобілізувати 40 осіб, але фактично призвали лише 10.

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Начальника відділення рекрутингу та комплектування одного з районних територіальних центрів комплектування (ТЦК) на Вінниччині суд визнав невинним у службовій недбалості. Його звинувачували у невиконанні мобілізаційного плану, проте Мурованокуриловецький районний суд Вінницької області у справі № 139/216/25 дійшов висновку, що офіцер не мав об’єктивної можливості виконати завдання.

Згідно з матеріалами справи, у січні 2025 року офіцер мав мобілізувати 40 осіб, але фактично призвали лише 10. Керівництво ТЦК та військова прокуратура вважали, що він не забезпечив належної співпраці з місцевою владою, поліцією та СБУ, що призвело до недостатньо ефективного оповіщення військовозобов'язаних.

Однак підсудний пояснив, що у його районі майже не залишилось придатних до служби осіб: значна частина перебуває за кордоном, ухиляється, має бронювання, серйозні захворювання або перевищує граничний вік мобілізації. Суд також встановив, що у 2024 році понад 500 осіб у районі були оголошені в розшук через ухилення від військового обліку, а спільні рейди ТЦК і поліції не дали очікуваного результату.

З урахуванням цих обставин суд визнав офіцера невинним, оскільки він вжив усіх можливих заходів для виконання завдання, але не мав реальної можливості досягти запланованих показників.

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