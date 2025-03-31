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Завищили вартість ремонту укриття у школі в на 1,5 млн грн – судитимуть інженера та підрядника

20:47, 31 березня 2025
У Києві судитимуть інженера з технагляду та підрядника за завищення вартості ремонту шкільного укриття в Шевченківському районі.
Завищили вартість ремонту укриття у школі в на 1,5 млн грн – судитимуть інженера та підрядника
Фото: kyiv_pro_office
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У Шевченківському районі Києва інженера з технічного нагляду та директора підрядної організації звинувачують у завищенні вартості ремонту укриття в одній зі шкіл на 1,5 млн гривень. Обвинувальний акт уже передано до суду, повідомила Київська міська прокуратура.

Слідство встановило, що у 2022 році Управління освіти Шевченківської РДА уклало договір на проведення ремонтних робіт у шкільному укритті на суму майже 4 млн гривень. Однак перевірка показала, що фактичні обсяги та вартість виконаних робіт не відповідають зазначеним у документах.

За висновками експертів КНДІСЕ, загальна сума завищення склала близько 1,5 млн гривень. Підрядника та інженера обвинувачують за статтями 367, 191 та 366 Кримінального кодексу України, що передбачають відповідальність за службову недбалість, розкрадання та підробку документів.

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