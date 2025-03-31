Завысили стоимость ремонта укрытия в школе в на 1,5 млн грн – будут судить инженера и подрядчика

В Киеве будут судить инженера по технадзору и подрядчика за завышение стоимости ремонта школьного укрытия в Шевченковском районе.

Фото: kyiv_pro_office

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В Шевченковском районе Киева инженера по техническому надзору и директора подрядной организации обвиняют в завышении стоимости ремонта укрытия в одной из школ на 1,5 млн гривен. Обвинительный акт уже передан в суд, сообщила Киевская городская прокуратура.

Следствие установило, что в 2022 году Управление образования Шевченковской РГА заключило договор на проведение ремонтных работ в школьном укрытии на сумму почти 4 млн гривен. Однако проверка показала, что фактические объемы и стоимость выполненных работ не соответствуют указанным в документах.

По заключению экспертов КНИИСЭ, общая сумма завышения составила около 1,5 млн гривен. Подрядчика и инженера обвиняют по статьям 367, 191 и 366 Уголовного кодекса Украины, предусматривающих ответственность за служебную халатность, хищение и подделку документов.

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