Из-за повреждений в результате шахедной атаки Жовтневый райсуд Днепропетровска временно приостановил работу

Жовтневый районный суд города Днепропетровска сообщает, что в связи с вражеской шахедной атакой на город Днепр 28 марта и повреждением здания, суд вынужден временно прекратить работу (кроме рассмотрения неотложных судебных дел).
Отмечается, что в настоящее время Жовтневый районный суд работает над ликвидацией последствий атаки и возобновлением работы суда.
"Безопасность посетителей и сотрудников является приоритетом. О дальнейших изменениях и возобновлении деятельности суда будет доложено дополнительно на официальном вебсайте судебного учреждения", - рассказали в Жовтневом райсуде.
Напомним, что вражеские дроны повредили несколько судебных учреждений в Днепропетровской и Херсонской областях.
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