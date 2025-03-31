Практика судов
  1. В Украине
  2. / Суд инфо

Российские дроны повредили несколько судебных учреждений в Днепропетровской и Херсонской области, фото

09:39, 31 марта 2025
Вражеские атаки дронов на прошлой неделе повлекли за собой разрушение зданий и имущества судебных учреждений на Днепропетровщине и Херсонщине.
Российские дроны повредили несколько судебных учреждений в Днепропетровской и Херсонской области, фото
Фото: Служба судебной охраны
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В течение прошлой недели вражеские дроны повредили несколько судебных учреждений в Днепропетровской и Херсонской областях. Об этом сообщает Служба судебной охраны.

В частности, 26 и 28 марта во время массированных атак российских беспилотников по Днепропетровщине произошли взрывы возле административных зданий судебной системы Украины.

Разрушен фасад зданий и повреждена прилегающая территория. Повреждено служебное имущество. Выбиты оконные и дверные рамы. Пострадали служебные помещения, имущество и служебный автомобиль.

Кроме того, 29 марта в результате атаки вражеского FPV-дрона по гражданскому автомобилю осколками повреждена входная группа судебного учреждения в Херсонской области.

Сотрудники органов и учреждений системы правосудия, а также работники Службы судебной охраны не пострадали.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Днепр Херсон война Служба судебной охраны обстрел дрон

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Обращение командования с сообщением о совершении военнослужащим неповиновения без проведения служебного расследования не опровергает его виновность — Верховный Суд

В кассационной жалобе сторона защиты указывала, что служебное расследование по факту отказа от выполнения боевого распоряжения военнослужащим должно предшествовать сообщению о совершении уголовного правонарушения.

Гражданин проиграл судебный процесс, а затем 30 километров гнался за судьей

Мужчина еще и заставил полицию остановить автомобиль судьи, после чего обвинил ее в нарушении Правил дорожного движения.

Постановления и поручения, принятые во время досудебного расследования, выписки из ЕРДР, ходатайства и жалобы не являются доказательствами — Верховный Суд

Суд апелляционной инстанции признал недопустимыми результаты проведенных НСРД, поскольку посчитал эти доказательства производными от определений следственного судьи о разрешении на проведение НСРД и постановлений прокурора о проведении контроля за совершением преступления, которые он признал недопустимыми.

Верховный Суд разъяснил, могут ли быть использованы в качестве доказательства показания свидетеля, данные в судебном заседании до замены состава суда

Верховный Суд отменил оправдательный приговор начальнику продовольственной службы воинской части, указав, какие факторы необходимо установить для оценки допустимости показаний отсутствующего свидетеля.

Законопроект об изменении порядка рассмотрения пенсионных и социальных дел не решает проблему нехватки средств на выплаты, но ускорит судебный процесс — Денис Маслов

Как отметил Денис Маслов, этот законопроект не решает глобальную проблему нехватки средств для выплаты всех социальных гарантий, но позволит получить решение суда быстрее.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Завальнюк
    Ігор Завальнюк
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Людмила Косик
    Людмила Косик
    суддя Святошинського районного суду міста Києва