Российские дроны повредили несколько судебных учреждений в Днепропетровской и Херсонской области, фото

Вражеские атаки дронов на прошлой неделе повлекли за собой разрушение зданий и имущества судебных учреждений на Днепропетровщине и Херсонщине.

Фото: Служба судебной охраны

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В течение прошлой недели вражеские дроны повредили несколько судебных учреждений в Днепропетровской и Херсонской областях. Об этом сообщает Служба судебной охраны.

В частности, 26 и 28 марта во время массированных атак российских беспилотников по Днепропетровщине произошли взрывы возле административных зданий судебной системы Украины.

Разрушен фасад зданий и повреждена прилегающая территория. Повреждено служебное имущество. Выбиты оконные и дверные рамы. Пострадали служебные помещения, имущество и служебный автомобиль.

Кроме того, 29 марта в результате атаки вражеского FPV-дрона по гражданскому автомобилю осколками повреждена входная группа судебного учреждения в Херсонской области.

Сотрудники органов и учреждений системы правосудия, а также работники Службы судебной охраны не пострадали.

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