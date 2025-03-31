Російські дрони пошкодили декілька судових установ в Дніпропетровській та Херсонській області, фото

Ворожі атаки дронів минулого тижня спричинили руйнування будівель та майна судових установ на Дніпропетровщині та Херсонщині.

Фото: Служба судової охорони

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Впродовж минулого тижня ворожі дрони пошкодили декілька судових установ в Дніпропетровській та Херсонській області. Про це повідомляє Служба судової охорони.

Зокрема, 26 та 28 березня під час масованих атак російських безпілотників по Дніпропетровщині відбулись вибухи біля адміністративних будівель судової системи України.

Зруйновано фасад будівель та понівачена прилегла територія. Пошкодженно службове майно. Вибиті віконні та дверні рами. Службові приміщення, майно та службове авто.

Крім того, 29 березня в результаті атаки ворожого FPV-дрона по цивільному автомобілю осколками пошкоджено вхідну групу до судової установи Херсонщини.

Працівники органів та установ системи правосуддя та співробітники Служби судової охорони не постраждали.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.