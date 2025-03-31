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Російські дрони пошкодили декілька судових установ в Дніпропетровській та Херсонській області, фото

09:39, 31 березня 2025
Ворожі атаки дронів минулого тижня спричинили руйнування будівель та майна судових установ на Дніпропетровщині та Херсонщині.
Російські дрони пошкодили декілька судових установ в Дніпропетровській та Херсонській області, фото
Фото: Служба судової охорони
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Впродовж минулого тижня ворожі дрони пошкодили декілька судових установ в Дніпропетровській та Херсонській області. Про це повідомляє Служба судової охорони.

Зокрема, 26 та 28 березня під час масованих атак російських безпілотників по Дніпропетровщині відбулись вибухи біля адміністративних будівель судової системи України.

Зруйновано фасад будівель та понівачена прилегла територія. Пошкодженно службове майно. Вибиті віконні та дверні рами. Службові приміщення, майно та службове авто.

Крім того, 29 березня в результаті атаки ворожого FPV-дрона по цивільному автомобілю осколками пошкоджено вхідну групу до судової установи Херсонщини.

Працівники органів та установ системи правосуддя та співробітники Служби судової охорони не постраждали.

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