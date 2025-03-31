Що святкують 31 березня та які пам’ятні події сталися цього дня

31 березня минає три роки з дня визволення Бучі від російських окупантів.

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У понеділок, 31 березня, в Україні відзначають День флориста. Свято присвячене людям, які створюють красу, оформлюючи букети та квіткові композиції, а також займаються декоруванням свят, урочистих подій та інтер’єрів.

Також цього дня святкують Міжнародний день «Обійми медієвіста». Це неофіційне свято, яке присвячене науковцям, що вивчають Середньовіччя. У цей день прийнято висловлювати вдячність медієвістам за їхню працю, адже вони досліджують культуру, історію та літературу середньовічної епохи, зберігаючи та поширюючи знання про минуле.

А ще 31 березня Міжнародний день декольте. Це день, коли можна святкувати свободу вираження через моду та стиль, зокрема звертаючи увагу на декольте.

Крім цього, сьогодні відзначають День Ейфелевої вежі. 31 березня 1889 року у Парижі відкрили найпопулярнішу нині архітектурну пам'ятку у світі – Ейфелеву вежу, яка є символом сучасної Франції. Вежу названо на честь її конструктора – Густава Ейфеля, також вона має й народну назву "Залізна пані".

Важливий день сьогодні також для України - третя річниця визволення Бучі від російських окупантів. Буча була в окупації 33 дні. Російські окупанти на важкій техніці потрапили до Бучі зранку 27 лютого. Завдяки героїзму ЗСУ та територіальної оборони, наприкінці березня противник був змушений тікати з Київщини.

Коли українські війська увійшли в місто, перед ними постала жахлива картина – десятки тіл мирних жителів на вулицях, масові поховання, зруйновані будинки.

Також 31 березня вшановують пам'ять преподобного Іпатія, єпископа, відомого даром зцілення.

Інші пам’ятні події 31 березня:

1900 рік — в американській газеті Saturday Evening Post з’явилася перша реклама автомобілів під гаслом «Автомобілі, які приносять задоволення»;

1900 рік — у Франції ухвалили закон, що обмежував робочий день для жінок і дітей 11 годинами;

1901 рік — випустили перший автомобіль Мерседес, створений Вільгельмом Майбахом для Motoren Gesellschaft Готліба Даймлера. Ця модель започаткувала майбутню автомобільну династію;

1909 рік — заклали корпус пасажирського лайнера Титанік;

1917 рік — Данська Вест-Індія була продана США за 25 мільйонів доларів і отримала нову назву — Американські Віргінські Острови;

1918 рік — Сполучені Штати вперше запровадили літній час;

1922 рік — в Києві Лесь Курбас створив театр Березіль, який 1926 року переїхав до Харкова;

1923 рік — в Нью-Йорку відбувся перший танцювальний марафон, у якому перемогла Алма Каммінгс, протримавшись на танцполі 27 годин;

1929 рік — Українська академія наук затвердила Харківський правопис української мови, який згодом, 29 травня, схвалило Наукове товариство імені Шевченка у Львові;

1936 рік — в Мюнхені (нацистська Німеччина) відкрили виставку дегенеративного мистецтва, що включала сюрреалізм, імпресіонізм, абстракціонізм та інші модерністські течії;

1940 рік — в Нью-Йорку відкрився аеропорт Ла Гардія;

1949 рік — Ньюфаундленд став десятою провінцією Канади;

1952 рік — у Львові відкрили філію Академії наук України;

1959 рік — Далай-лама залишив окупований китайськими військами Тибет;

1967 рік — після виходу Франції з військової структури НАТО штаб-квартиру організації перенесли з Парижа до Брюсселя;

1973 рік — альбом The Dark Side of the Moon гурту Pink Floyd вперше з’явився в гіт-параді журналу Billboard, де залишався серед 100 найкращих протягом 14 років;

1976 рік — Led Zeppelin випустили свій шостий студійний альбом Presence;

1988 рік —на турнірі в Західному Берліні збірна СРСР перемогла чемпіонів світу — команду Аргентини — з рахунком 4:2;

1991 рік — на референдумі в Грузії 90% громадян підтримали незалежність;

1992 рік — ООН ухвалила санкції проти Лівії через її відмову видати двох підозрюваних у теракті над Локербі;

1993 рік — під час зйомок фільму Ворон трагічно загинув американський актор Брендон Лі, син Брюса Лі;

1994 рік — Угорщина офіційно подала заявку на вступ до Європейського Союзу;

1998 рік — пілот «Формули-1» Енді Валлас встановив світовий рекорд швидкості для серійного автомобіля — 402,6 км/год;

2019 рік — в Україні відбувся перший тур президентських виборів;

в Україні відбувся перший тур президентських виборів; 2020 рік — Верховна Рада ухвалила закон про ринок землі, що скасовував 20-річний мораторій на продаж сільськогосподарських угідь.

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