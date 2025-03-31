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Что празднуют 31 марта и какие памятные события произошли в этот день

09:57, 31 марта 2025
31 марта исполняется три года со дня освобождения Бучи от российских оккупантов.
Что празднуют 31 марта и какие памятные события произошли в этот день
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В понедельник, 31 марта, в Украине отмечают День флориста. Праздник посвящен людям, которые создают красоту, оформляя букеты и цветочные композиции, а также занимаются декорированием праздников, торжеств и интерьеров.

Также в этот день празднуют Международный день «Объятия медиевиста». Это неофициальный праздник, посвященный ученым, изучающим Средневековье. В этот день принято выражать благодарность медиевистам за их труд, ведь они исследуют культуру, историю и литературу средневековой эпохи, сохраняя и распространяя знания о прошлом.

А еще 31 марта – Международный день декольте. Это день, когда можно праздновать свободу выражения через моду и стиль, в частности, обращая внимание на декольте.

Кроме этого, сегодня отмечают День Эйфелевой башни. 31 марта 1889 года в Париже была открыта самая популярная ныне архитектурная достопримечательность в мире – Эйфелева башня, которая является символом современной Франции. Башня названа в честь ее конструктора – Густава Эйфеля, также она имеет и народное название "Железная дама".

Важный день сегодня также для Украины – третья годовщина освобождения Бучи от российских оккупантов. Буча была в оккупации 33 дня. Российские оккупанты на тяжелой технике попали в Бучу утром 27 февраля. Благодаря героизму ВСУ и территориальной обороне, в конце марта противник был вынужден бежать из Киевской области.

Когда украинские войска вошли в город, перед ними предстала ужасная картина – десятки тел мирных жителей на улицах, массовые захоронения, разрушенные дома.

Также 31 марта чтят память преподобного Ипатия, епископа, известного даром исцеления.

Другие памятные события 31 марта:

1900 год — в американской газете Saturday Evening Post появилась первая реклама автомобилей под лозунгом «Приносящие удовольствие автомобили»;

1900 год — во Франции был принят закон, ограничивающий рабочий день для женщин и детей 11 часами;

1901 год — выпустили первый автомобиль Мерседес, созданный Вильгельмом Майбахом для Motoren Gesellschaft Готлиба Даймлера. Эта модель положила начало будущей автомобильной династии;

1909 год — заложили корпус пассажирского лайнера Титаник;

1917 год — Датская Вест-Индия была продана США за 25 миллионов долларов и получила новое название — Американские Виргинские Острова;

1918 год — Соединенные Штаты впервые ввели летнее время;

1922 год — в Киеве Лесь Курбас создал театр Березиль, который в 1926 году переехал в Харьков;

1923 год — в Нью-Йорке состоялся первый танцевальный марафон, в котором победила Алма Каммингс, продержавшись на танцполе 27 часов;

1929 год — Украинская академия наук утвердила Харьковское правописание украинского языка, которое впоследствии, 29 мая, одобрило Научное общество имени Шевченко во Львове;

1936 год — в Мюнхене (нацистская Германия) открыли выставку дегенеративного искусства, включавшую сюрреализм, импрессионизм, абстракционизм и другие модернистские течения;

1940 год — в Нью-Йорке открылся аэропорт Ла Гардия;

1949 год — Ньюфаундленд стал десятой провинцией Канады;

1952 год — во Львове открыли филиал Академии наук Украины;

1959 год — Далай-лама покинул оккупированный китайскими войсками Тибет;

1967 год — после выхода Франции из военной структуры НАТО штаб-квартиру организации перенесли из Парижа в Брюссель;

1973 год — альбом The Dark Side of the Moon группы Pink Floyd впервые появился в хит-параде журнала Billboard, где оставался среди 100 лучших в течение 14 лет;

1976 год — Led Zeppelin выпустили свой шестой студийный альбом Presence;

1988 год — на турнире в Западном Берлине сборная СССР победила чемпионов мира — команду Аргентины — со счетом 4:2;

1991 год — на референдуме в Грузии 90% граждан поддержали независимость;

1992 год — ООН приняла санкции против Ливии из-за ее отказа выдать двух подозреваемых в теракте над Локерби;

1993 год — во время съемок фильма Ворон трагически погиб американский актер Брэндон Ли, сын Брюса Ли;

1994 год — Венгрия официально подала заявку на вступление в Европейский Союз;

1998 год — пилот «Формулы-1» Энди Валлас установил мировой рекорд скорости для серийного автомобиля — 402,6 км/ч;

2019 год — в Украине состоялся первый тур президентских выборов;

2020 год — Верховная Рада приняла закон о рынке земли, который отменял 20-летний мораторий на продажу сельскохозяйственных угодий.

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