В Литві витягли з болота бронемашину, в якій могли загинути четверо американських військових

Машину солдатів США виявили затопленою в болоті на глибині кількох метрів.

Фото: АР

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Як повідомлялося раніше, у Литві під час військових навчань зникли чотири солдати армії США. Це сталося на полігоні неподалік від кордону з Білоруссю. Згодом стало відомо, що їхня броньована машина M88 Hercules затонула в болотистій місцевості.

У Міністерстві оборони Литви заявили, що 30 березня бронеавтомобіль, в якому можуть перебувати четверо американських військовослужбовців, вдалося витягнути з болота.

У заяві оборонного відомства йдеться про те, що «після шести днів наполегливих зусиль» з болота витягли броньовану машину.

Після завершення операції литовська військова поліція та американські слідчі продовжують роботу на місці події.

«Ми будемо зберігати терпіння і зосередженість, поки вони збирають більше інформації про ситуацію» – йдеться в заяві Міноборони Литви в Х.

При цьому у відомстві не уточнили, чи перебували в бронеавтомобілі тіла американських військових.

Видання АР зазначало, що техніку виявили на глибині понад 4,5 метра.

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