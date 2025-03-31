В Литве вытащили из болота бронемашину, в которой могли погибнуть четверо американских военных

Машину солдат США обнаружили затопленной в болоте на глубине нескольких метров.

Фото: АР

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как сообщалось ранее, в Литве во время военных учений пропали четверо солдат армии США. Это произошло на полигоне недалеко от границы с Беларусью. Позже стало известно, что их бронемашина M88 Hercules утонула в болотистой местности.

В Министерстве обороны Литвы заявили, что 30 марта удалось вытащить из болота броневик, в котором могли находиться четверо американских военнослужащих.

В заявлении оборонного ведомства говорится, что «после шести дней упорных усилий» бронемашину удалось извлечь из болота.

После завершения операции литовская военная полиция и американские следователи продолжают работу на месте происшествия.

«Мы будем сохранять терпение и сосредоточенность, пока они собирают больше информации о ситуации», — говорится в заявлении Минобороны Литвы в X.

При этом в ведомстве не уточнили, находились ли в бронемашине тела американских военных.

Издание АР отмечало, что техника была обнаружена на глубине более 4,5 метра.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.