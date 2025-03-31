Через пошкодження внаслідок шахедної атаки Жовтневий райсуд міста Дніпропетровська тимчасово призупинив роботу

Внаслідок атаки дронами пошкоджена будівля суду.

Фото: Жовтневий районний суд міста Дніпропетровська

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Жовтневий районний суд міста Дніпропетровська повідомляє, що у зв’язку з ворожою шахедною атакою на місто Дніпро 28 березня та пошкодженням будівлі, суд вимушений тимчасово припинити роботу (окрім розгляду невідкладних судових справ).

Зазначається, що наразі Жовтневий районний суд працює над ліквідацією наслідків атаки та відновленням роботи суду.

"Безпека відвідувачів та співробітників є пріоритетом. Про подальші зміни та відновлення діяльності суду буде повідомлено додатково на офіційному вебсайті судової установи", - розповіли у Жовтневому райсуді.

Нагадаємо, що російські дрони пошкодили декілька судових установ в Дніпропетровській та Херсонській області.

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