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Іран привів ракети у бойову готовність після того, як Трамп пригрозив Тегерану бомбардуваннями

10:15, 31 березня 2025
Ракети по всьому Ірану завантажені в пускові установки і готові до запуску в разі ескалації з боку США.
Іран привів ракети у бойову готовність після того, як Трамп пригрозив Тегерану бомбардуваннями
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Іран привів у бойову готовність ракети, здатні вразити об'єкти, пов'язані зі США. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану бомбардуваннями та вторинними тарифами, якщо Тегеран не погодиться на укладання ядерної угоди. Про це повідомляє Tehran Times.

Вказується, що значна частина цих ракет розміщена в підземних укріплених сховищах по всій країні, що спеціально збудовані для захисту від авіаударів. Ракети готові до запуску в разі ескалації з боку США.

Раніше президент Ірану Масуд Пезешкіян заявив, що Тегеран відхилив пропозицію про прямі переговори зі США у відповідь на лист Трампа щодо ядерної угоди.

Пезешкіян вказав, що попри відмову від прямих переговорів, Іран залишає відкритими можливості для непрямих контактів.

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США Дональд Трамп Іран

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