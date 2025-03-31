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Чи потрібно ФОП при набутті статусу пенсіонера або особи з інвалідністю повідомляти про це податкову — роз’яснення

10:52, 31 березня 2025
Фізичні особи-підприємці, які стали пенсіонерами або мають інвалідність, не зобов’язані окремо повідомляти податкові органи про свій статус.
Чи потрібно ФОП при набутті статусу пенсіонера або особи з інвалідністю повідомляти про це податкову — роз’яснення
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Податкова служба у Херсонській області пояснює, чи потрібно ФОП при набутті статусу пенсіонера або особи з інвалідністю повідомляти про це контролюючий орган. 

Зазначається, що обмін даними між Державною податковою службою, Пенсійним фондом України, Державним центром зайнятості та іншими органами виконавчої влади відбувається відповідно до протоколів обміну інформацією, розроблених на виконання Порядку обміну інформацією між ДПС, ПФУ, Державним центром зайнятості та іншими органами виконавчої влади, затвердженого наказом Міністерства фінансів , Міністерства соціальної політики, Міністерства економіки  від 20.11.2023 №648/447-н/17498, постановою Правління ПФУ від 20.11.2023 №49-1.

Так, ДПС та ПФУ складається Протокол про обмін інформацією щодо даних про фізичних осіб (платників єдиного внеску), відповідно до норм якого ПФУ щомісяця надає ДПС інформацію щодо фізичних осіб (платників єдиного внеску) про те, що вони є пенсіонерами за віком або за вислугою років, або є особами з інвалідністю, із зазначенням дати встановлення пенсії або інвалідності.

Право щодо визначення платників єдиного внеску, які відповідають всім вимогам, зазначеним у ч. 4 ст. 4 Закону від 08.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», належить виключно ПФУ.

Таким чином, фізичним особам – підприємцям (крім електронних резидентів), особам, які провадять незалежну професійну діяльність, та членам фермерського господарства, що набули статус пенсіонера та отримують відповідно до закону пенсію, або є особами з інвалідністю окремо повідомляти контролюючий орган про такий статус не потрібно.

Водночас у разі якщо такі особи отримують соціальну допомогу по інвалідності від Пенсійного фонду або Управління праці та соціального захисту населення, то підтвердженням встановлення інвалідності є довідка до акта огляду в медико-соціальній експертній комісії про встановлення групи інвалідності, яка надається до контролюючого органу за місцем реєстрації.

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податкова ФОП

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