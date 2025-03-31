Практика судов
  1. В Украине

Нужно ли ФЛП при обретении статуса пенсионера или лица с инвалидностью сообщать об этом налоговую — разъяснение

10:52, 31 марта 2025
Физические лица-предприниматели, которые стали пенсионерами или получили инвалидность, не обязаны отдельно уведомлять налоговые органы о своем статусе.
Нужно ли ФЛП при обретении статуса пенсионера или лица с инвалидностью сообщать об этом налоговую — разъяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая служба в Херсонской области объясняет, нужно ли ФЛП при обретении статуса пенсионера или лица с инвалидностью сообщать об этом контролирующему органу.

Отмечается, что обмен данными между Государственной налоговой службой, Пенсионным фондом Украины, Государственным центром занятости и другими органами исполнительной власти происходит в соответствии с протоколами обмена информацией, разработанными во исполнение Порядка обмена информацией между ГНС, ПФУ, Государственным центром занятости и другими органами исполнительной власти, утвержденного приказом Министерства 1 8/447-н/17498, постановлением Правления ПФУ от 20.11.2023 №49-1.

Так, ГНС и ПФУ составляется Протокол об обмене информацией относительно данных о физических лицах (плательщиках единого взноса), в соответствии с нормами которого ПФУ ежемесячно предоставляет ГНС информацию о физических лицах (плательщиках единого взноса) о том, что они являются пенсионерами по возрасту или по выслуге лет, или являются лицами с инвалидностью, с указанием даты установления.

Право на определение плательщиков единого взноса, отвечающих всем требованиям, указанным в ч. 4 ст. 4 Закона от 08.07.2010 №2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», принадлежит исключительно ПФУ.

Таким образом, физическим лицам – предпринимателям (кроме электронных резидентов), лицам, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, и членам фермерского хозяйства, которые получили статус пенсионера и получают в соответствии с законом пенсию, или являются лицами с инвалидностью отдельно уведомлять контролирующий орган о таком статусе не нужно.

В то же время в случае, если такие лица получают социальную помощь по инвалидности от Пенсионного фонда или Управления труда и социальной защиты населения, то подтверждением установления инвалидности является справка к акту осмотра в медико-социальной экспертной комиссии по установлению группы инвалидности, которая предоставляется в контролирующий орган по месту регистрации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая ФЛП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин утвердил порядок регистрации соглашений о международном территориальном сотрудничестве

Порядок предусматривает случаи, когда в регистрации соглашения может быть отказано.

Минцифры войдет в состав сектора безопасности и обороны – Кабмин внес законопроект

Законопроектом правительства предлагается включить Минцифры в состав сектора безопасности и обороны – оно будет определять приоритетные направления развития робототехники, роботизации, беспилотных систем и других инновационных технологий для нужд обороны, включая технологии двойного и военного назначения.

Обращение командования с сообщением о совершении военнослужащим неповиновения без проведения служебного расследования не опровергает его виновность — Верховный Суд

В кассационной жалобе сторона защиты указывала, что служебное расследование по факту отказа от выполнения боевого распоряжения военнослужащим должно предшествовать сообщению о совершении уголовного правонарушения.

Гражданин проиграл судебный процесс, а затем 30 километров гнался за судьей

Мужчина еще и заставил полицию остановить автомобиль судьи, после чего обвинил ее в нарушении Правил дорожного движения.

Постановления и поручения, принятые во время досудебного расследования, выписки из ЕРДР, ходатайства и жалобы не являются доказательствами — Верховный Суд

Суд апелляционной инстанции признал недопустимыми результаты проведенных НСРД, поскольку посчитал эти доказательства производными от определений следственного судьи о разрешении на проведение НСРД и постановлений прокурора о проведении контроля за совершением преступления, которые он признал недопустимыми.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Завальнюк
    Ігор Завальнюк
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Людмила Косик
    Людмила Косик
    суддя Святошинського районного суду міста Києва