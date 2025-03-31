Нужно ли ФЛП при обретении статуса пенсионера или лица с инвалидностью сообщать об этом налоговую — разъяснение

Физические лица-предприниматели, которые стали пенсионерами или получили инвалидность, не обязаны отдельно уведомлять налоговые органы о своем статусе.

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Налоговая служба в Херсонской области объясняет, нужно ли ФЛП при обретении статуса пенсионера или лица с инвалидностью сообщать об этом контролирующему органу.

Отмечается, что обмен данными между Государственной налоговой службой, Пенсионным фондом Украины, Государственным центром занятости и другими органами исполнительной власти происходит в соответствии с протоколами обмена информацией, разработанными во исполнение Порядка обмена информацией между ГНС, ПФУ, Государственным центром занятости и другими органами исполнительной власти, утвержденного приказом Министерства 1 8/447-н/17498, постановлением Правления ПФУ от 20.11.2023 №49-1.

Так, ГНС и ПФУ составляется Протокол об обмене информацией относительно данных о физических лицах (плательщиках единого взноса), в соответствии с нормами которого ПФУ ежемесячно предоставляет ГНС информацию о физических лицах (плательщиках единого взноса) о том, что они являются пенсионерами по возрасту или по выслуге лет, или являются лицами с инвалидностью, с указанием даты установления.

Право на определение плательщиков единого взноса, отвечающих всем требованиям, указанным в ч. 4 ст. 4 Закона от 08.07.2010 №2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», принадлежит исключительно ПФУ.

Таким образом, физическим лицам – предпринимателям (кроме электронных резидентов), лицам, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, и членам фермерского хозяйства, которые получили статус пенсионера и получают в соответствии с законом пенсию, или являются лицами с инвалидностью отдельно уведомлять контролирующий орган о таком статусе не нужно.

В то же время в случае, если такие лица получают социальную помощь по инвалидности от Пенсионного фонда или Управления труда и социальной защиты населения, то подтверждением установления инвалидности является справка к акту осмотра в медико-социальной экспертной комиссии по установлению группы инвалидности, которая предоставляется в контролирующий орган по месту регистрации.

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