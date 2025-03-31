Кто может воспользоваться услугой «Муниципальная няня» — напоминание Минсоцполитики

Примерный среднемесячный размер компенсации стоимости этой услуги составляет 8000 грн.

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В Украине действует социальная программа поддержки родителей «Муниципальная няня». Услугой пользуются более двух тысяч семей. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Примерный среднемесячный размер компенсации стоимости этой услуги составляет 8000 грн.

Кто такая муниципальная няня?

Муниципальная няня – любое физическое лицо-предприниматель или юридическое лицо на упрощенной системе налогообложения, предоставляющее услугу по уходу за ребенком до трех лет и с которым заключен соответствующий договор.

Правительство возмещает родителям часть зарплаты няни.

В ведомстве напомнили, кто может получить такую услугу.

В частности, услугой могут воспользоваться:

- дети до 3 лет внутренне перемещенных лиц (при условии отсутствия тяжелых заболеваний);

- дети до 6 лет, которые нуждаются в дополнительном уходе (ранее в эту категорию входили только дети с тяжелыми заболеваниями до 3 лет);

- дети до 6 лет, у которых один из родителей является лицом с инвалидностью I или II группы (ранее — только дети до 3 лет);

- дети до 6 лет, проживающие на территориях административно-территориальных единиц, где невозможно обеспечить функционирование учреждений дошкольного образования (например, территории Запорожской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Сумской и Черниговской областей).

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