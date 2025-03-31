Хто може скористатися послугою «Муніципальна няня» — нагадування Мінсоцполітики

Орієнтовний середньомісячний розмір відшкодування вартості цієї послуги складає 8000 грн.

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В Україні діє соціальна програма для підтримки батьків «Муніципальна няня». Послугою користуються понад дві тисячі родин. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.

Орієнтовний середньомісячний розмір відшкодування вартості цієї послуги складає 8000 грн.

Хто така муніципальна няня?

Муніципальна няня – будь-яка фізична особа-підприємець чи юридична особа на спрощеній системі оподаткування, яка надає послугу з догляду за дитиною до трьох років та з якою укладений відповідний договір.

Уряд відшкодовує батькам частину зарплати няні.

У відомстві нагадали, хто може отримати таку послугу.

Зокрема, послугою можуть скористатися:

- діти до 3 років внутрішньо переміщених осіб, (які не мають тяжких хвороб);

- діти до 6 років, які потребують додаткового догляду (раніше входила категорія дітей з тяжкими хворобами лише віком до 3 років);

- діти до 6 років, у кого один з батьків є особою з інвалідністю I чи II групи (раніше - це діти віком до 3 років);

- діти до 6 років, які проживають на територіях адміністративно-територіальних одиниць, де неможливо забезпечити функціонування закладів дошкільної освіти (наприклад території Запорізької, Донецької, Харківської, Херсонської, Сумської та Чернігівської областей).

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