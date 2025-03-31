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Хто може скористатися послугою «Муніципальна няня» — нагадування Мінсоцполітики

14:46, 31 березня 2025
Орієнтовний середньомісячний розмір відшкодування вартості цієї послуги складає 8000 грн.
Хто може скористатися послугою «Муніципальна няня» — нагадування Мінсоцполітики
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В Україні діє соціальна програма для підтримки батьків «Муніципальна няня». Послугою користуються понад дві тисячі родин. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.

Орієнтовний середньомісячний розмір відшкодування вартості цієї послуги складає 8000 грн.

Хто така муніципальна няня?

Муніципальна няня – будь-яка фізична особа-підприємець чи юридична особа на спрощеній системі оподаткування, яка надає послугу з догляду за дитиною до трьох років та з якою укладений відповідний договір.

Уряд відшкодовує батькам частину зарплати няні.

У відомстві нагадали, хто може отримати таку послугу.

Зокрема, послугою можуть скористатися:

-  діти до 3 років внутрішньо переміщених осіб, (які не мають тяжких хвороб);

-  діти до 6 років, які потребують додаткового догляду (раніше входила категорія дітей з тяжкими хворобами лише віком до 3 років);

-  діти до 6 років, у кого один з батьків  є особою з інвалідністю I чи II групи (раніше - це діти віком до 3 років);

-  діти до 6 років, які проживають на територіях адміністративно-територіальних одиниць, де неможливо забезпечити функціонування закладів дошкільної освіти (наприклад території Запорізької, Донецької, Харківської, Херсонської, Сумської та Чернігівської областей).

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діти Мінсоцполітики

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