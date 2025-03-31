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Иран привел ракеты в боевую готовность после того, как Трамп пригрозил Тегерану бомбардировками

10:15, 31 марта 2025
Ракеты по всему Ирану загружены в пусковые установки и готовы к запуску в случае эскалации США.
Иран привел ракеты в боевую готовность после того, как Трамп пригрозил Тегерану бомбардировками
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Иран привёл в боевую готовность ракеты, способные поразить объекты, связанные с США. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану бомбардировками и вторичными тарифами в случае отказа Тегерана от заключения ядерной сделки. Об этом сообщает Tehran Times.

Отмечается, что значительная часть этих ракет размещена в подземных укреплённых хранилищах по всей стране, специально построенных для защиты от авиаударов. Ракеты готовы к запуску в случае эскалации США.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиян заявил, что Тегеран отклонил предложение о прямых переговорах с США в ответ на письмо Трампа по поводу ядерной сделки.

Пезешкиян отметил, что несмотря на отказ от прямого диалога, Иран оставляет открытой возможность для непрямых контактов.

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США Дональд Трамп Иран

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