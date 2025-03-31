Начальник ТЦК не выполнил план мобилизации – что решил суд

В Винницкой области офицер ТЦК должен был мобилизовать 40 человек, но фактически призвали только 10.

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Начальника отделения рекрутинга и комплектования одного из районных территориальных центров комплектования (ТЦК) в Винницкой области суд признал невиновным в служебной халатности. Его обвиняли в невыполнении мобилизационного плана, однако Мурованокуриловецкий районный суд Винницкой области по делу № 139/216/25 пришел к выводу, что офицер не имел объективной возможности выполнить задание.

Согласно материалам дела, в январе 2025 года офицер должен был мобилизовать 40 человек, но фактически призвали только 10. Руководство ТЦК и военная прокуратура считали, что он не обеспечил надлежащего сотрудничества с местными властями, полицией и СБУ, что привело к недостаточно эффективному оповещению военнообязанных.

Однако подсудимый объяснил, что в его районе почти не осталось годных к службе лиц: значительная часть находится за границей, уклоняется, имеет бронирование, серьезные заболевания или превышает предельный возраст мобилизации. Суд также установил, что в 2024 году более 500 человек в районе были объявлены в розыск из-за уклонения от воинского учета, а совместные рейды ТЦК и полиции не дали ожидаемого результата.

С учетом этих обстоятельств суд признал офицера невиновным, поскольку он принял все возможные меры для выполнения задачи, но не имел реальной возможности достичь запланированных показателей.

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