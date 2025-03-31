В Дії завершено опитування щодо журі Євробачення-2025

87 тисяч українців визначили склад журі для Євробачення-2025 через Дію.

Фото: suspilne.media

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Опитування щодо складу національного журі для Євробачення-2025 завершилося в застосунку «Дія». У голосуванні взяли участь понад 87 тисяч українців.

Як повідомили в Міністерстві цифрової трансформації, результати опитування залишаться конфіденційними до гранд-фіналу конкурсу, який відбудеться 17 травня. Це відповідає правилам Європейської мовної спілки та вимогам Суспільного мовника, що має гарантувати неупередженість оцінювання.

Нагадаємо, серед кандидатів – співак MÉLOVIN, співачка Tayanna, фронтмен «ДахаБраха» Марко Галаневич, режисер Руслан Махов, вокалістка Go_A Катерина Павленко, хореограф Анатолій Сачівко, продюсерка музичних телеканалів «М1» та «М2» Натела Чхартішвілі-Зацаринна, хореографка Олена Шоптенко та музичний продюсер Дмитро Шуров.

Україну на цьогорічному Євробаченні в Базелі представлятиме гурт Ziferblat. Трансляція фіналу буде доступна на «Дія.TV».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.