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В Дії завершено опитування щодо журі Євробачення-2025

12:40, 31 березня 2025
87 тисяч українців визначили склад журі для Євробачення-2025 через Дію.
В Дії завершено опитування щодо журі Євробачення-2025
Фото: suspilne.media
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Опитування щодо складу національного журі для Євробачення-2025 завершилося в застосунку «Дія». У голосуванні взяли участь понад 87 тисяч українців.

Як повідомили в Міністерстві цифрової трансформації, результати опитування залишаться конфіденційними до гранд-фіналу конкурсу, який відбудеться 17 травня. Це відповідає правилам Європейської мовної спілки та вимогам Суспільного мовника, що має гарантувати неупередженість оцінювання.

Нагадаємо, серед кандидатів – співак MÉLOVIN, співачка Tayanna, фронтмен «ДахаБраха» Марко Галаневич, режисер Руслан Махов, вокалістка Go_A Катерина Павленко, хореограф Анатолій Сачівко, продюсерка музичних телеканалів «М1» та «М2» Натела Чхартішвілі-Зацаринна, хореографка Олена Шоптенко та музичний продюсер Дмитро Шуров.

Україну на цьогорічному Євробаченні в Базелі представлятиме гурт Ziferblat. Трансляція фіналу буде доступна на «Дія.TV».

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Дія Євробачення

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