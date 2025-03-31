Темпи відновлення економіки сповільнилися – Гетманцев закликав переглянути держпрограми

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що державі необхідно переглянути програми підтримки економіки через уповільнення її відновлення. Про це він заявив, коментуючи оновлені дані Держстату.
Згідно з оприлюдненими показниками, три з чотирьох основних секторів економіки за 2024 рік продемонстрували зростання, однак його темпи знизилися порівняно з 2023 роком:
Гетманцев зазначив, що за таких темпів будівельна галузь досягне довоєнного рівня лише у 2029 році, а промисловість – у 2035-му. На його думку, Міністерство економіки має переглянути програму «Зроблено в Україні» та зосередитися на прискоренні відновлення ключових секторів.
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