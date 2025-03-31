Темпи відновлення економіки сповільнилися – Гетманцев закликав переглянути держпрограми

Мінекономіки потрібно переглянути економічну підтримку та зосередитися на прискоренні відновлення ключових секторів.

Фото: Facebook / Данило Гетманцев

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Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що державі необхідно переглянути програми підтримки економіки через уповільнення її відновлення. Про це він заявив, коментуючи оновлені дані Держстату.

Згідно з оприлюдненими показниками, три з чотирьох основних секторів економіки за 2024 рік продемонстрували зростання, однак його темпи знизилися порівняно з 2023 роком:

Транспорт: перевезення вантажів зросли на 7,8%, пасажирів – на 6,8%, вантажообіг – на 13,0%, пасажирообіг – на 10,1%. У пасажирському секторі темпи зростання сповільнилися.

Будівництво: обсяги робіт збільшилися на 15,5% (проти 25,0% у 2023 році).

Промисловість: виробництво зросло лише на 3,6% (проти 6,8% роком раніше).

Гетманцев зазначив, що за таких темпів будівельна галузь досягне довоєнного рівня лише у 2029 році, а промисловість – у 2035-му. На його думку, Міністерство економіки має переглянути програму «Зроблено в Україні» та зосередитися на прискоренні відновлення ключових секторів.

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