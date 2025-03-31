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Бронирование от мобилизации — 31 марта истекает срок подтверждения критичности предприятий

11:19, 31 марта 2025
Если работник не успел забронироваться от мобилизации, он может быть призван на военную службу, – напомнил депутат Александр Федиенко.
Бронирование от мобилизации — 31 марта истекает срок подтверждения критичности предприятий
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Как известно, в феврале Кабинет Министров разрешил предприятиям, еще не успевшим подтвердить критичность и перебронировать работников, сделать это до 31 марта 2025 года. Сегодня истекает срок подтверждения критичности предприятий, так что если работник не успел забронироваться от мобилизации, он может быть призван на военную службу. Об этом напомнил народный депутат Александр Федиенко.

"Хочу напомнить, что уже сегодня истекает срок, до которого учреждения и предприятия обязаны были подтвердить свою критичность, и в случае необходимости забронировать своих сотрудников. Если работник не успел забронироваться от мобилизации, он может быть призван на военную службу", - написал в Телеграм Федиенко.

Ранее мы писали, как перебронировать работников по новым критериям.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что Кабмин внес изменения в порядок рассмотрения заявлений об отсрочке от мобилизации, сроках действия отсрочки и перечня необходимых документов.

Кроме того, в ТЦК объяснили, какие предприятия не смогут забронировать работников.

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мобилизация бронирование

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