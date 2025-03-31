С 1 апреля исчезает лимит НБУ на переводы физлиц в 150 тысяч гривен

Некоторые банки оставляют лимит 50 тысяч грн для физлиц, несмотря на отмену ограничений НБУ.

Фото из открытых источников

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С 1 апреля завершается действие временного лимита Национального банка Украины (НБУ) на карточные переводы физических лиц в размере 150 тысяч грн в месяц.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», с 1 октября 2024 года вступил в силу временно на полгода лимит от НБУ в 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц с карты на карту (также известные как P2P, C2С). Соответствующие изменения внесены постановлением Правления Национального банка Украины от 27 августа 2024 года № 102 «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 года № 18». Они вступили в силу с 28 августа 2024 года. Соответствующие изменения касались всех поставщиков платежных услуг.

Ограничение не применялось к:

счетов волонтеров, которые соответствовали критериям НБУ,

лиц с подтвержденным ежемесячным доходом, превышающим 150 тысяч грн,

переводов между собственными счетами клиента в одном банке,

операций по реквизитам IBAN.

Несмотря на отмену лимита, большинство банков снизили собственные ограничения. С декабря 2024 года ПриватБанк, Ощадбанк, monobank и Райффайзен Банк установили лимит в 50 тысяч грн в месяц, подписав соответствующий меморандум. К ним присоединились еще 25 банков и финансовых компаний: АО «Укрэксимбанк», АБ «УКРГАЗБАНК», АО «КРИСТАЛБАНК», АО «КБ „ГЛОБУС“, ПАО „МТБ БАНК“, АО „АБ “РАДАБАНК», АО «Идея Банк», АО «АЛЬТБАНК», АО «Банк Альянс», АО «ЕПБ», АБ «КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ», АО «Поликомбанк», АО «БАНК ТРАСТ-КАПИТАЛ», АО «Украинский банк реконструкции и развития», АО «ОКСИ БАНК», АО «ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК», АО «АГРОПРОСПЕРИС БАНК», ООО «НоваПэй» (NovaPay), АО «ПроКредит Банк», АО «Коминбанк», АО «Правэкс банк», ООО «ФК „ЭВО“ (RozetkaPay), АО „БАНК “УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ», АО «СЕНС БАНК», АО «СКАЙ-БАНК».

Совокупно эти учреждения обслуживают более 90% платежных карт и переводов в Украине, поэтому фактическое ограничение в 50 тыс. грн остается в силе для большинства клиентов.

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