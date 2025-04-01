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Угода про корисні копалини з США не містить питання НАТО – Зеленський

21:19, 1 квітня 2025
Зеленський про угоду з США: юристи працюють над деталями, НАТО не обговорюється.
Угода про корисні копалини з США не містить питання НАТО – Зеленський
Фото: Getty Images
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська та американська команди юристів наразі працюють над угодою про корисні копалини, яка є предметом переговорів. Він підкреслив, що питання НАТО не є частиною цього документа і не було ним раніше.

«Що стосується нового драфту цієї угоди, над якою зараз працюють наші команди - українська і американська - точніше сказати, що більш зараз працюють юристи. Передусім, деталі про юристів, це говорити можна з командою наших міністерств, тому що це є відповідні юридичні компанії, є до них запит, яка з цих кампаній буде працювати, є кілька дуже сильних компаній, яка з цих компаній юридичних буде працювати, зараз буде прийнято рішення в найближчі дні», — сказав Зеленський під час зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

Президент також зазначив, що деталі угоди зараз обговорюються серед команд юридичних компаній, зокрема, щодо того, яка саме компанія буде працювати над проектом. Очікується, що рішення буде прийнято в найближчі дні.

Зеленський підтвердив, що переговори з США стосуються виключно сфери корисних копалин, і заявив, що питання членства України в НАТО не піднімається в рамках цієї угоди.

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США Володимир Зеленський

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