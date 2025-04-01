Мільйони оновили iPhone, але зіткнулися із проблемами з батареєю

Користувачі iPhone скаржаться на швидку розрядку батареї після оновлення до iOS 18.4.

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Мільйони користувачів iPhone вже оновили свої пристрої до нової операційної системи iOS 18.4, однак деякі з них зазнали проблем з батареєю. Випущена в понеділок, iOS 18.4 приніс безліч нових функцій, зокрема вісім нових емодзі та інновації на основі штучного інтелекту, але деякі користувачі помітили, що їхні пристрої швидше розряджаються після оновлення. Про це повідомляє Daily mail.

У соціальних мережах, зокрема на X (Twitter), з'явились численні скарги. Один із користувачів заявив, що тривалість роботи батареї стала «жахливою», а інший зазначив, що після оновлення відсоток здоров'я батареї знизився з 87% до 79%. Інші користувачі скаржаться, що їхній iPhone потребує трьох зарядок на день.

Згідно з інформацією Apple, така проблема може бути тимчасовою і пов'язана з фоновими процесами після оновлення, які вимагають більше енергії для завершення налаштувань. Компанія радить користувачам дочекатися кількох днів, поки всі зміни в системі не завершаться.

Якщо ж проблема з батареєю триває довше, користувачам рекомендується перевірити її стан у налаштуваннях iPhone. Якщо батарея значно знизила свою ємність, це може вказувати на необхідність її заміни. Крім того, варто перевірити, чи не активований Wi-Fi Assist, який також може призводити до додаткового споживання енергії.

iOS 18.4 також містить нові можливості штучного інтелекту, такі як покращене управління сповіщеннями, а також додаткові функції для Image Playground і нові рецепти в Apple News+. Нові емодзі, зокрема, включають зображення обличчя з мішками під очима, відбитка пальця та прапор Сарку.

Якщо ви ще не оновили свій iPhone до iOS 18.4, система повідомить вас, коли оновлення стане доступним.

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