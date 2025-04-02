В США умер актер фильма «Бэтмен навсегда» Вэл Килмер

Американский актер Вэл Килмер умер в Лос-Анджелесе в возрасте 65 лет.

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В Лос-Анджелесе в возрасте 65 лет умер известный голливудский актер Вэл Килмер. Об этом сообщает New York Times.

Причиной смерти стала пневмония, вызванная раком горла, диагностированным у него в 2014 году.

Свою актерскую карьеру Килмер начал в 1981 году в театре, а спустя почти 40 лет в Голливуде снялся более чем в 80 кинолентах, исполнив в том числе роль Джима Моррисона в фильме "Дорз" Оливера Стовна и Бэтмена в киноленте Джоэля Шумахера "Бэтмен назавтра".

Актер также приобрел известность благодаря ролям в фильмах "Схватка", "Лучший стрелок", "Совершенно секретно!" и других.

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