Представитель Путина Кирилл Дмитриев посетит Вашингтон для переговоров с администрацией Трампа — что известно

Как стало известно, США сняли санкции с Кирилла Дмитриева, чтобы он смог приехать на переговоры.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Спецпредставитель Путина, глава Фонда национального благосостояния РФ Кирилл Дмитриев на этой неделе посетит Вашингтон для переговоров со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Об этом пишет Reuters.

Это будет первый случай, когда российское должностное лицо высокого уровня прибудет в Вашингтон для проведения переговоров после начала полномасштабной войны в Украине.

Как сообщается, Дмитриев и Уиткофф проведут переговоры об укреплении отношений между двумя странами, которые "стремятся завершить войну в Украине".

По данным СМИ, правительство США временно сняло санкции с Дмитриева, чтобы разрешить Государственному департаменту выдать ему визу для въезда в страну.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.