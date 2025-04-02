Освобожденные от судебного сбора не уплачивают его и при подаче заявления о признании исполнительного листа не подлежащим исполнению — КГС ВС

Уплата судебного сбора должна быть либо на всех этапах процесса, либо вообще отсутствовать, если законодательство предусматривает освобождение от уплаты.

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Если лицо, которое обращалось в суд с иском и является таким, что по закону освобождено от уплаты судебного сбора во всех судебных инстанциях, то оно освобождается от его уплаты также при подаче апелляционной жалобы на определение суда относительно исполнительного листа, поскольку такая процедура осуществляется в пределах единого производства, где вопрос уплаты судебного сбора.

Такой вывод сделала коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда.

По пересматриваемому делу частное предприятие обратилось в суд с заявлением о признании исполнительного листа не подлежащим исполнению.

Суд первой инстанции заявление удовлетворил.

Апелляционный суд признал неподанной апелляционную жалобу заинтересованного лица и вернул его заявителю, поскольку в определенные судом сроки заявитель не уплатил судебный сбор и не предоставил доказательств освобождения от его уплаты.

КГС ВС отменил определение апелляционного суда и направил дело в суд апелляционной инстанции для решения вопроса об открытии апелляционного производства, отметив, что суды должны решать вопросы судебных издержек, обеспечивая баланс между интересами государства во взыскании судебного сбора и правом граждан обращаться в суд.

Закон Украины "О судебном сборе" регулирует уплату сбора, определяя объекты и процессуальные документы, за представление которых сбор уплачивается. Уплата судебного сбора должна быть либо на всех этапах процесса, либо вообще отсутствовать, если законодательство предусматривает освобождение от уплаты.

В этом деле истец обратился в суд с иском о возмещении морального вреда из-за травмы на работе, то есть спор возник относительно возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья. В соответствии с Законом Украины «О судебном сборе» истцы по таким делам освобождаются от уплаты судебного сбора на всех стадиях процесса.

Поскольку процедура рассмотрения заявления о признании исполнительного листа не подлежит исполнению, осуществляется в пределах единого производства, в котором вопрос уплаты судебного сбора уже был решен при обращении в суд с иском, истец освобожден от уплаты судебного сбора за подачу апелляционной жалобы на определение суда первой инстанции, установленное в порядке разд. VI ГПК Украины.

Верховный Суд подчеркнул, что возвращение апелляционной жалобы по указанным основаниям не соответствует принципу разумной пропорциональности между применяемыми средствами и законностью цели и нарушает сущность права на доступ в суд, что ввиду ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод является недопустимым.

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