Стало известно, сократят ли в Киеве комендантский час на Пасху

На Пасху в столице усилят меры безопасности.

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В Киеве на Пасху 20 апреля и в поминальные дни не будут сокращать комендантский час. Ограничения будут действовать в обычном режиме с полуночи до 5 утра.

Вместе с тем, в столице усилят меры безопасности, сообщает КГВА.

В столице планируется ввести дополнительное патрулирование и увеличить количество личного состава работников Национальной полиции в местах скопления людей.

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