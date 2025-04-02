Советник Трампа Майкл Уолц и другие высокопоставленные чиновники использовали личные аккаунты Gmail для правительственной работы

Чиновники Трампа использовали Gmail для правительственных дел – WP.

Фото: WP

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Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц и другие чиновники использовали личные аккаунты Gmail для ведения правительственных дел. Об этом сообщает The Washington Post.

Как отмечается, использование личных электронных ящиков для служебной переписки уже вызвало беспокойство с точки зрения безопасности. Gmail, в отличие от зашифрованного мессенджера Signal, имеет более низкий уровень защиты, что ставит под угрозу конфиденциальность правительственных коммуникаций.

По информации The Washington Post, Уолтц использовал Gmail для ведения расписания и работы с несекретными документами. В то же время один из высокопоставленных чиновников Совета национальной безопасности применял личную электронную почту для «высокотехничных разговоров» с представителями других правительственных учреждений. Тематика включала чувствительные вопросы военных позиций и мощных систем вооружения, связанных с продолжающимися конфликтами.

Ранее администрация Трампа уже оказывалась под критикой из-за проблем с безопасностью данных, в частности случайное включение журналиста в групповой чат, где обсуждались военные операции в Йемене.

Представитель Совета нацбезопасности Брайан Хьюз заявил, что ему не известны факты использования Уолтцем личной почты таким образом. По его словам, в случаях, когда «старые контакты» присылали советнику рабочие материалы на Gmail, он обязательно добавлял правительственный электронный адрес, чтобы соответствовать федеральным требованиям по архивированию.

Кроме того, Волтц создавал и руководил групповыми чатами в Signal, где обсуждались такие чувствительные темы, как ситуация в Сомали и война России против Украины.

Администрация Трампа неоднократно подвергалась критике за использование незащищенных каналов связи для обсуждения важной правительственной информации.

Напомним, что советник президента США по национальной безопасности Майкл Волц взял на себя полную ответственность за включение главного редактора издания The Atlantic Джеффа Голдберга в закрытый чат в Signal, где обсуждались планы авиаударов по хуситам в Йемене.

Суд обязал администрацию Трампа сохранить переписку о военной операции в Signal.

Дональд Трамп заявил, что никого не будет увольнять из-за скандала с чатом в Signal.

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